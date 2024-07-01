اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو

الإثنين، 01 يوليو 2024 02:14 ص
محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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شهد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفل نظمته المحافظة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، ضم كافة أطياف المجتمع بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة وممثلي المرأة والشباب، والقيادات الدينية، والعاملين، وذوي الهمم بالمحافظة.

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي محافظة جنوب سيناء بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو التي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار، حيث شهدت مصر عهد جديد من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا 

محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو (1)
محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو

 

محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو (2)
حفل يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو 

 

محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو (3)
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو (4)
محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو 
 
محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا يضم أطياف المجتمع بمناسبة ذكرى 30 يونيو (5)
محافظ جنوب سيناء أثناء الحفل






محافظ جنوب سيناء

30 يونيو

ثورة 30 يونيو

ذكرى 30 يونيو




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