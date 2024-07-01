محافظ المنيا: حملات رقابية مكثفة مع بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، البدء فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ما عدا يومى الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً، وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 247 لسنة 2024، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية وتكثيف حملات المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى ودور العبادة فى زيادة وعى المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والرشيد للطاقة و الحد من استهلاك الكهرباء وخاصة مع الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة ليس فى مصر فحسب ولكن على مستوى العالم مما دفع كثيرا من الدول إلى اللجوء لترشيد استهلاك الطاقة.