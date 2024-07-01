اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يوليو 2024 01:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية التمريض جامعة بنى سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأخصائيات التأمين الصحى

الإثنين، 01 يوليو 2024 11:45 ص
كلية التمريض جامعة بنى سويف تنظم برنامجا تدريبيا لأخصائيات التأمين الصحى تمريض جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، برنامجاً تدريباً لأخصائيات التمريض بمستشفى التأمين الصحى، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن  عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول البرنامج العديد من الموضوعات منها الإشراف الفعال، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وإدارة ضغوط العمل، ومهارات التواصل، وإدارة الوقت والاجتماعات، والتفويض، والتي تهدف إلى تنمية المهارات الإدارية وإلاشرافية لأخصائيات التمريض بمستشفى التأمين الصحي.

 

 







بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

جامعة بنى سويف

كلية تمريض بنى سويف




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة