كاميرات المراقبة تحدد مصير لصى مصر الجديدة.. بعد تجديد حبسهما 15 يوما

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهمين بسرقة شقة سكنية في مصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

واعترف المتهمن بسرقة الشقة السكنية بأسلوب "كسر الكالون"، والاستيلاء على متعلقات من داخل الشقة والهربو بها، قبل بيعها لبعض الأشخاص.

ونجحت القوات فى ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وبعض الأجهزة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما (مبالغ مالية "من متحصلات الواقعة"- جهازى "لاب توب"- كاميرا وحقيبة بداخلها أدوات كاميرا- بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" وأرشدا عن المسروقات ومتحصلات الواقعة التى تم ضبطها بحوزة 3 أشخاص.