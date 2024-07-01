ضبط 79 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 79 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 260 مخبزا، وذلك للتأكد من الإلتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من الرقابة التموينية، البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (مركز المنصورة، ميت سلسيل، شربين، دكرنس، تمي الأمديد)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 35 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 33 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: 18 محضر غلق بدون إذن، 7 محاضر انتهاء من الإنتاج، 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و 13 محضر نقص وزن ما بين (8 - 18) جم، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و 5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 41 شيكارة، و 3 ماحضر عدم وجود قائمة بيانات.

في الأسواق: 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم وجود شهادة صحية، و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، و2 محضر سلع بدون فواتير.

كما تم ضبط 3 طن ملح، و500 علبة سجائر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف السيد دايرة، وكيل التموين بالدقهلية، وعلي حسن، وكيل المديرية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.



