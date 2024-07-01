صحة الدقهلية تعلن عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال يوليو الجارى

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن تفاصيل خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر يوليو الجاري، والتي يتم تنظيمها على مدار يومي الجمعة، والسبت من كل أسبوع، حيث تكون بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة بتاريخ 5، و 6 يوليو الجاري، ومن 12 وحتى 13 يوليو الجاري بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا، ومن 19 وحتى 20 يوليو الجاري بقرية إصلاح الغيط التابعة لمركز جمصة، ومن 26 وحتى 27 يوليو الجاري بقرية موسى العربي التابعة لمركز بلقاس.

وتتضمن القافلة 10 عيادات في تخصصات متنوعة، وهي: (2 أطفال - 2 باطنة - الجراحة - عظام - رمد - جلدية - أسنان - نساء وتنظيم أسرة)، فضلاً عن معمل تحاليل للطفيليات، وأشعة x ray، بالإضافة إلى صدور اللازم للحالات من القرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة إلى توعية المواطنين من خلال إقامة العديد من الندوات التثقيفية على هامش القافلة، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة لرفع المعاناة عنهم.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتحت إشراف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، والدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.