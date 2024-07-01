اليوم السابع
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روسيا تعلن سيطرتها على قريتين فى منطقة دونيتسك الأوكرانية

الإثنين، 01 يوليو 2024 04:41 ص
روسيا تعلن سيطرتها على قريتين فى منطقة دونيتسك الأوكرانية الجيش الروسى
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على قريتى سبيرنى ونوفوليكساندريفكا فى منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأضافت الوزارة فى بيان مقتضب عبر تطبيق تيليجرام أن قواتها قامت أيضا بتعزيز مواقعها على طول خط المواجهة حول القرى.

تقع سبيرنى فى شرق منطقة دونيتسك، بالقرب من الحدود مع منطقة لوهانسك الأوكرانية. وتقع نوفوليكساندريفكا على بعد حوالى 130 كيلومترا غربى سبيرني.


وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية فى بيانها اليومى حول الوضع فى ساحة المعركة إن "قتالا عنيفا" يدور فى المنطقة المحيطة بالقريتين، لكنها لم تبلغ عن أى خسائر.

ودونيتسك هى واحدة من أربع مناطق فى شرق وجنوب أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها فى أواخر عام 2022 فى خطوة أدانتها معظم الدول فى الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية. ولا تسيطر روسيا بشكل كامل على أى من المناطق الأربع.







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