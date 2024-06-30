الجيش البيلاروسى يحذر من تصاعد انتهاكات أوكرانيا على الحدود المشتركة

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أعلن جيش بيلاروس، تسجيل زيادة حادة فى عدد عمليات الاستطلاع باستخدام الطائرات بدون طيار بالقرب من الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس، مؤكدًا استعداده التام للاستجابة لمثل هذه "الاستفزازات".



وقال رئيس قوات الدفاع الصاروخية الجوية وقيادة الدفاع الجوى فى الجيش البيلاروسى أندريه سيفرينشيك - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "بيلتا" المحلية - إن بيلاروس تستجيب بشكل مناسب للأوضاع فى جميع أنحاء البلاد فى المجال الجوى.



وأضاف: "سجلنا مؤخرًا زيادة حادة فى عدد رحلات الاستطلاع بدون طيار التى تستكشف المناطق القريبة من الحدود البيلاروسية.. الوضع فى المجال الجوى متوتر.. نرى انتهاكات جوية مستمرة للحدود، ولن نترك أى انتهاك دون إجابة".



ولفت سيفرينشيك إلى أن "وحدات الجيش الأوكرانى فى المنطقة القريبة من الحدود مجهزة ليس فقط بطائرات استطلاع بدون طيار ولكن أيضًا بطائرات بدون طيار قادرة على توجيه ضربات فى عمق أراضى بيلاروسيا".



وأشار إلى أن الجيش البيلاروسى نشر أصول استطلاع إضافية على الحدود، بالإضافة إلى نشر فرق رادار متنقلة على ارتفاعات منخفضة تابعة لقوات الرادار، وتعزيز نظام مراكز المراقبة البصرية من أجل توفير المعلومات لوحدات إطلاق النار من قوات الدفاع الجوى والقيادات العملياتية فى الخدمة القتالية.



وأكد سيفرينشيك أنه تم نشر قوات وأصول دفاع جوى إضافية فى مناطق محددة بالحدود الجنوبية أيضًا لحماية المنشآت الحيوية، حيث تقوم وحدات الطيران المناوبة برحلات على طول حدود الدولة ليلاً ونهارًا لأغراض الاستطلاع ومن أجل الاستجابة للمهام الناشئة فى المجال الجوي، ويتم تنسيق إجراءات ضمان الأمن فى المجال الجوى بشكل وثيق مع وحدات لجنة حدود الدولة فى بيلاروسيا.



من جانبه، أكد فاديم لوكاشيفيتش، القائد فى قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة البيلاروسية، أن "التوترات على الحدود البيلاروسية الأوكرانية تتصاعد، حيث بدأ تحالف الدول الغربية صراعًا ساخنًا بالقرب من أراضينا، فى محاولة لإشراك بلادنا فى هذه الحرب".



وشدد على أن "بيلاروس تبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام"، مشيرا إلى أن هناك "معلومات تفيد بأن أوكرانيا تقوم بحشد القوات والأسلحة والمعدات العسكرية بالقرب من حدودنا، حيث تم نشر مركبات قتال المشاة الأمريكية، وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، والمدفعية الثقيلة بعيدة المدى، وغيرها من المعدات فى منطقة جيتومير".



وتابع المسؤول العسكرى أنه "وفقًا لتقديراتنا، فإن أداء الجيش الأوكرانى ليس جيدًا على خط المواجهة، لكن رغم الخسائر الفادحة (التى يتكبدها)، فإن النقص فى المعدات يؤدى إلى نقل الكثير من الأفراد والمركبات نحو حدودنا.. لماذا؟ لأى سبب؟".