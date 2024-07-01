خارجية أمريكا: انخرطنا بجهود حثيثة مع مصر من أجل وقف إطلاق النار فى غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، انخرط الولايات المتحدة الأمريكية، في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، شدد بلينكن على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن "المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن بشأن غزة يمكن تحقيقه، ولا يمكن ترك غزة بلا حكم ونعمل مع حلفائنا العرب خلال الشهر الماضي لوضع خطط لمستقبل غزة".

وقال مصدر رفيع المستوى إن مصر كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التى تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.