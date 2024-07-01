اليوم السابع
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الإثنين، 01 يوليو 2024 11:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تجديد حبس 8 متهمين في حريق عمارة المنقف بالكويت 15 يوما

الإثنين، 01 يوليو 2024 11:00 م
تجديد حبس 8 متهمين في حريق عمارة المنقف بالكويت 15 يوما حريق عمارة المنقف
أ ش أ

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أمر قاضي كويتي، اليوم /الإثنين/، بتجديد حبس 8 متهمين في حريق عمارة المنقف والمكون من 6 طوابق لمدة 15 يوما والذي تسبب في وفاه 49 شخصا وإصابة آخرين.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت للمتهمين تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال حيث أنكروها وطالبوا بإخلاء سبيلهم، لكن المحكمة رفضت.

تجدر الإشارة إلى وقوع حريق في عقار مكون من 6 طوابق صباح يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الماضي ما أسفر عن وفاة 49 شخص وإصابة آخرين، وأعلنت قوة الإطفاء الكويتية أن السبب في اندلاع الحريق هو ماس كهربائي في الطابق الأرضي للعقار ما أدى لاشتعال النيران في مختلف طوابق العقار.







حريق عمارة المنقف بالكويت

حريق عمارة المنقف

عمارة المنقف

المنقف

الكويت




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