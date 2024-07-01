تجديد حبس متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى يمنح المواطنين شهادات مزورة 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.



وتبين إدارة المتهم كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.



وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم، (شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين – أكلاشيه – 21 دفتر تحصيل نقدية – أدوات وأجهزة تستخدم في النشاط التعليمي للكيان -جهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".



وألقي القبض علي شخص متهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" واتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبي الحصول على تلك الشهادات، وبمواجهته أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.