تأجيل محاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية فى حلوان لـ1 سبتمبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية في منطقة حلوان، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1403 لسنة 2023 جنايات حلوان المقيدة برقم 64 لسنة 2023 كلي شرق حلوان، قيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية وتقليد أختام وشعار الجمهورية على أوراق توكيلات لتسهيل أوراق خاص بالشهر العقاري في منطقة حلوان.