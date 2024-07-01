بيلاروسيا تحذر من استخدامها أسلحة نووية غير استراتيجية حال تعرضها للتهديد

وكالات

قال رئيس الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسى بافيل مورافيكو إن بلاده يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إذا تعرض استقلالها للتهديد، مشيرًا إلى أن القوات البيلاروسية تعلمت كيفية التعامل مع هذه الأسلحة، وتعرف كيفية استخدامها بثقة وقدرة عالية.

وأضاف مورافيكو -حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن بلاده تراقب عن كثب جميع تصرفات قوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) والقوات المسلحة للدول المجاورة لبيلاروسيا، كما أنها تدرس التقنيات والأساليب التى تمارسها تلك القوات، لافتًا إلى أن بلاده ترصد تنفيذ حلف الناتو والولايات المتحدة أربع عمليات أو مهام بالقرب من الحدود البيلاروسية.

وتابع رئيس الأركان العامة البيلاروسى أن بلاده تحافظ على اتصالات مع الغرب دبلوماسيًا وعسكريًا، على الرغم من التقليص المعلن لقضايا التعاون والاتصالات.