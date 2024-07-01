انطلاق المسح الميدانى لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن انطلاق فعاليات المسح الميداني بفحص نسبة 10% من سكان كافة القرى الريفية بالمحافظة، لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا، والطفيليات المعوية، والتي تستمر في الفترة الممتدة ما بين 1 يوليو الجاري، وحتى 30 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن المسح يتم بواسطة فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة، وسيكون الفحص، والعلاج مجاناً، والعلاج فور اكتشاف الإصابة.

ووجه وكيل الوزارة نداء للمواطنين بالتعاون مع الفرق الطبية، التي تمر على المنازل لسهولة جمع العينات، وفحصها وعلاج المصابين، وتوجه المواطنين للوحدات الصحية في القرى؛ للفحص بهذه الفترة، وتسهيل مهمة الفرق القائمة بالفحص.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة، والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025، وتحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة وبإشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة سحر علي، مدير الأمراض المستوطنة.