"المصرية للاتصالات" تتعاون مع شركة مجرية لتوصيل كوابل الألياف الضوئية لـ6 ملايين منزل

كتبت هبة السيد

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، مذكرة تفاهم مع مجموعة 4Ig المجرية؛ لإنشاء مشروع مشترك لبناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل ووصلات الألياف الضوئية حتى أبراج الهاتف المحمول، وذلك بغرض البيع بالجملة لخدمات البنية التحتية الخاصة بشبكات الإتاحة في مصر، بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.

ويهدف المشروع، وفق بيان للشركة المصرية للاتصالات، إلى بناء شبكة ألياف ضوئية على أعلى مستوى من الحداثة وذات سرعات مرتفعة لنحو 5 ملايين وحدة (سكنية/تجارية) مستقبلًا.

قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن التعاون مع مجموعة 4Ig المجرية سيتيح للعملاء الاستمتاع بتجارب رقمية غنية ومتنوعة مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، كما ستساهم هذه الشراكة في تعزيز تقنية الجيل الخامس، وفتح آفاق جديدة لخدمات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء وشبكات المؤسسات.