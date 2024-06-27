ارتفاع عدد مشتركى الهاتف المحمول بشبكة WE إلى 13 مليون مشترك بنهاية مارس

كتبت هبة السيد

زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول بالشركة المصرية للاتصالات "we"، إلى 13 مليون مشترك خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 12.444 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من عام 2023 بزيادة 558 ألف مشترك بنسبة نمو سنوي 4%، ومقارنة مع 12.449 مليون مشترك خلال الربع الرابع من عام 2023 بزيادة 553 ألف مشترك بنسبة نمو سنوي 4%.

وكان عدد مشتركي التليفون الأرضي في مصر قد زاد إلى 12.8 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 11.7 مليون مشترك خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بزيادة أكثر من مليون عميل خلال عام بنسبة نمو سنوى 9%، ومقارنة مع 12.5 مليون عميل خلال الربع الرابع من عام 2023 بزيادة 300 ألف عميل بنسبة نمو 2%، وذلك وفق بيانات الشركة المصرية للاتصالات، صاحبة أكبر عدد مشتركين من التليفون الأرضي.

وحققت شركة المصرية للاتصالات، نموًا فى إجمالى الإيرادات المجمعة نموا قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذى ساهم فى إجمالى النمو فى الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتى ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالى.

وحقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.9 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 22% وبنسبة نمو طفيفة قدرها 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تأثر الأداء المالى القوى للشركة بشكل جزئى بالزيادة فى الفائدة والتى تقدر بــ 2.2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والزيادة فى مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة للتغير فى أسعار الصرف.