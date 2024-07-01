الكهرباء: تخفيف الأحمال اليوم ساعتين فقط من 3 عصرا وحتى 7 مساء

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومى للكهرباء تلقى تعليمات منذ قليل على تطبيق جدول تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط على كل مشترك، كاشفا أن مدة تخفيف الأحمال ستبدأ يوميا من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 3 عصر اليوم حتى الساعة 7 مساء بواقع ساعتين على كل مشترك حتى الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، مؤكدا أن هناك تحسنا ملحوظا في إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار، بالإضافة إلى خطة تخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، قائلا: "أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة"، مشيرًأ إلى أن مصر توقفت عن التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.



