القبض على شخص ضرب سيدة فى الشروق بسبب أولوية المرور

كتب محمود عبد لراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص قام بتتبعها وملاحقتها والتعدى عليها بالضرب بمنطقة الشروق بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبال (إحدى السيدات "مصابة بجرح قطعى وكدمات بالجسم" - مقيمة بدائرة القسم).

بالانتقال وسؤالها أقرت بتضررها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بتتبعها بالسيارة قيادته حال خروجها من مسكنها بدائرة القسم ، وإيقاف سيارتها والتعدى عليها بالسب ودفعها مما أدى لإرتطام رأسها بالسيارة خاصتها، نتج عن ذلك حدوث إصابتها المنوه عنها.

وباستدعاء المشكو فى حقه تبين أنه "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم"، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المذكورة بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت لتشابكهما بالأيدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

