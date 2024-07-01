الصين تهدى اثنين من حيوانات الباندا لهونج كونج بمناسبة ذكرى"التسليم" الـ 27

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قررت السلطات في الصين إهداء اثنين من حيوانات الباندا العملاقة إلى هونج كونج بمناسبة الذكرى الـ27 لتسليم المركز المالي للصين.

وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الاثنين أن المستعمرة البريطانية السابقة أعيدت إلى الصين عام 1997 وفقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يهدف إلى ضمان الحكم الذاتي والحريات الأساسية للإقليم على نطاق واسع.

من جانبه، قال "جون لي" رئيس حكومة هونج كونج أن هذه الهدية تعد دليلا على أن الصين تدعم مدينتنا وتهتم بها" .. مشيرا إلى أن حيواني الباندا سيصلان في غضون بضعة أشهر.

وتشكل ذكرى 1 يوليو منذ سنين مناسبة للاستقطاب السياسي في المدينة، إذ يحتفل الموالون لبكين بعودة هونغ كونغ إلى الوطن الصيني بعد قرن ونصف مما يعتبرونه "الحكم الاستعماري المهين من قبل بريطانيا".