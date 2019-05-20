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الإثنين، 20 مايو 2019 06:40 م
خالد صلاح
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رئيس برلمان الصين يهدى الرئيس النمساوى حيوان الباندا رمز الصداقة بين البلدين

الإثنين، 20 مايو 2019 06:00 م
رئيس برلمان الصين يهدى الرئيس النمساوى حيوان الباندا رمز الصداقة بين البلدين حيوان الباندا
أ ش أ
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أعلنت مصادر في القصر الرئاسي النمساوي " هوفبورج " اليوم،الاثنين، أنه في إطار علاقات الصداقة الوطيدة بين النمسا والصين ، قام رئيس البرلمان الصيني بتسليم حيوان الباندا النادر والشهير إلى حديقة الحيوان في فيينا ، في احتفال رسمي حضره الرئيس النمساوي ووزيرا البيئة في النمسا والصين .

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين اليوم مع رئيس البرلمان الصيني لى تشانشو لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ، خاصة تطورات الأزمة السياسية في النمسا .

 

من جانبه قال الرئيس النمساوي إن حيوان الباندا هو رمز الصداقة بين البلدين ، ونعتبره في مهمة دبلوماسية للتقارب بين الشعبين مشيرا إلى أن الصين تساعد في جعل النمسا وجهة مفضلة للسائحين ، وأن هذا الحيوان النادر سيكون في أيد أمينة طيلة مدة الإعارة .

 

من جانبه قال رئيس البرلمان الصيني أن الباندا هو سفير للتفاهم الدولي ، مشيرا إلى أن العلاقات مع النمسا ليست قاصرة على التجارة بل تمتد لحماية البيئة ورعاية الحيوان .

 


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