الصين تخصص 45 مليون يوان لدعم ترميم الطرق المتضررة من الفيضانات

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خصصت وزارة المالية الصينية 45 مليون يوان (حوالي 6.31 مليون دولار أمريكي) لدعم الترميم العاجل للطرق التي دمرتها الفيضانات.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن استخدام الأموال، سيتم بشكل عاجل لترميم الطرق التي دمرتها الفيضانات في آنهوي وهوبي وتشونغتشينغ وهيلونغجيانغ.

وتم من قبل تخصيص مبلغ قدره 105 ملايين يوان لدعم جهود الترميم العاجلة في قوانغدونغ وقوانغشي وتشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وهونان وقويتشو.

وتهدف هذه الأموال إلى دعم السلطات المحلية في ضمان سلامة حركة المرور خلال موسم الفيضانات حيث ضربت الأمطار العديد من المناطق الجنوبية في الصين هذا الصيف، وألحقت أضرارا بالطرق والمباني، وأدت إلى وقوع ضحايا.

وجددت سلطات الأرصاد الجوية وموارد المياه إنذارا باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى من الإنذارات، لمواجهة السيول الجبلية مع استمرار العواصف المطيرة في أجزاء من البلاد.