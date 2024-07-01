الدفاع الروسية: تحرير مدينتين بمنطقة العملية العسكرية الخاصة

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت مدينتى نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) - "هزمت وحدات من مجموعة الشمال الروسية، أفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية 41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 113 و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق (فولشانسك، وتيخوي، وجوبتوفكا، ونيسكوتشنوي، وجوفتنيفوي وليبتسي) بمقاطعة خاركوف".

وأضافت: أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 320 عسكريًا وناقلة جنود مدرعة وسبع مركبات ومدفعين هاوتزر (إم 777) عيار 155 ملم، مصنوعين في الولايات المتحدة ومدفع (دي-20)عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر (دي-30) عيار 122 ملم، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاث محطات مضادة للبطاريات".

وأشار البيان إلى أن وحدات من مجموعة الغرب، ونتيجة للعمليات الناجحة بتحرير بلدة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا بمقاطعة خاركوف، احتلت مواقع أكثر فائدة، وهزمت المجموعة أيضا تشكيلات الألوية الآلية 21 و44 و60 و66 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 125 في مناطق (ميكيفكا ونوفوفوديانوي ونيفسكوي وستيلماخوفكا) بجمهورية لوجانسك الشعبية، وتيرني بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت أن وحدات من مجموعة الجنوب الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للفرقة 23 و93 ميكانيكية و56 مشاة آلية والهجوم الخامس واللواء الهجومي المحمول جواً 80 من القوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع رقم 119 في مناطق (جريجوروفكا وتشاسوف يار وكونستانتينوفكا وكراسنوهوريفكا وسبورنوي) التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابعت: أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 620 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز (إم 113)"، كما قامت وحدات من مجموعة المركز الروسية نتيجة للعمليات النشطة بتحرير مدينة نوفوبوكروفسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين الوضع التكتيكي.

كما هزمت وحدات من مجموعة المركز الروسية تشكيلات ألوية (جايجر) 24، 31، 110، 118، 68 من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الفني 109 في مناطق (إيفجينوفكا، ونوفجورودسكوي، وتيموفيفكا، وسوكول، وتوريتسك) بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة 142، والهجوم الجوي 95، والألوية الآلية 23، و41، و47 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 405 جنود، ومركبة مشاة قتالية من طراز (برادلي)، وسيارة مصفحة من طراز (ماكس برو).