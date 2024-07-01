البابا تواضروس الثانى يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالمقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الإثنين، هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى التاريخ العريق للكنيسة القبطية، لافتًا إلى أهمية نهر النيل لكافة المصريين حيث أنهم يعيشون طوال تاريخهم معًا حوله، ومنه يستمدون وحدتهم الوطنية القوية.

ولفت قداسته إلى أهمية قانون بناء الكنائس الذي أقرته الدولة المصرية عام 2016 والذي عالج العديد من المشكلات التى كانت تواجه المصريين المسيحيين والخاصة بحقهم في وجود مكان يمارسون فيه عبادتهم.

وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا وبربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات.