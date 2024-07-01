الأنشطة المستثناة بالجيزة من المواعيد الجديدة لقرار غلق المحلات

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأنشطة المستثناة من المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمولات التجارية، والتي تطبق اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وفقًا لقرار الحكومة بشأن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المولات والمحلات التجارية، يثتنى من المواعيد الجديدة، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

ووفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تكون التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، كالآتي:

-تكون مواعيد فتح المحال التجارية الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

-تكون مواعيد فتح المولات التجارية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

-تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك اواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

-تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد المتابعة المستمرة لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي يجرى تنفيذها حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع فصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.