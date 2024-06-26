81.8 دولار متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك الربع الأول 2024

كتبت -مروة الغول

على الرغم من الارتفاع الشهري الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الربع الأول 2024 إلا أن متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك قد بلغ حوالى 81.8 دولار / برميل، وهو مستوى منخفض بمقدار 3.4 دولار / برميل، أو ما يعادل نحو 4% مقارنة بالربع السابق الذي شهد تسجيل الأسعار لمستوى يقترب من 92 دولار / برميل في أكتوبر 2023 وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"أن الربع الأول من عام 2024 شهد تطورات فى نمط فروقات الأسعار، تمثلت في تباين الفروقات بين متوسط أسعار النفوط الخفيفة ذات المحتوى الكبريتي المنخفض والنفوط متوسطة المحتوى الكبريتى. فعلى سبيل المثال، توسعت الفروقات بين متوسط سعر خام برنت 38.30 - API ممثلاً للنفوط الخفيفة ومتوسط سعر خام دبى 310 - API ممثلاً للنفوط المتوسطة إلى حوالي 1.9 دولار / برميل لصالح خام برنت في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بحوالي 0.6 دولار / برميل فى الربع السابق. في حين انخفض متوسط أسعار سلة خامات أوبك عن متوسط سعر خام برنت بواقع 1.4 دولار / برميل مقارنة بارتفاع بلغ 1.2 دولار / برميل في الربع السابق.

وتعزى تلك التطورات في مشهد فروقات الأسعار بدرجة كبيرة إلى انخفاض متوسط أسعار النفوط الخام الرئيسية فى العالم بدرجات متفاوته خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، حيث انخفض متوسط سعر خام دبى بنحو 2.2 دولار / برميل ليصل إلى نحو 81.3 دولار / برميل، وانخفض متوسط سعر خام برنت بنحو 0.9 دولار / برميل مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 83.2 دولار / برميل، كما انخفض متوسط سعر خام غرب تكساس بنحو 1.3 دولار / برميل ليبلغ نحو 77.1 دولار / برميل.