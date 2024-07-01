إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 10 أشخاص مساء اليوم الإثنين، وذلك بطريق أسيوط الصحراوى الغربي أعلى كوبرى أبو صير باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابون إلى مستشفى التأمين الصحى العام لعمل الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا، من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربى أعلى كوبرى ابوصير بنطاق محافظه الفيوم، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة فى يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب فى نهر الطريق وتسبب فى اصابه 10اشخاص وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.