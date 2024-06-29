إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتسبب في إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نُقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا، من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد الصوب بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في إصابة 10 أشخاص، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.