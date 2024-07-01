أزهر الإسكندرية: لم نرصد شكاوى من الأسئلة فى امتحانات الثانوية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

تفقد الدكتور بشير عبد الله، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الإثنين، امتحانات الشهادة الثانوية، بلجنتي فتيات سموحة النموذجي والقويري، ولجان بنين الإسكندرية، وسموحة النموذجي، والقويري، وخلال الجولة اطمأن فضيلته على انتظام اللجان الامتحانية وتحقيق الانضباط العام داخلها.

وقال فى بيان، إن الامتحانات تسير بصورة طبيعية ومنظمة وفق الضوابط الموضوعة، دون رصد أية شكاوى تخص الورقة الامتحانية، أو تجاوزات داخل اللجان، كما تفقد وسائل التأمين وانتظام سير اللجان ومدى انضباطها، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية



