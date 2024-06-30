اليوم السابع
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الأحد، 30 يونيو 2024 09:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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يونيفيل: الموقف على الحدود بين لبنان وإسرائيل يتسم بالكثير من الصعوبات

الأحد، 30 يونيو 2024 09:33 م
يونيفيل: الموقف على الحدود بين لبنان وإسرائيل يتسم بالكثير من الصعوبات يونيفيل
أ ش أ

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أكدت نائبة المتحدث باسم قوات اليونيفيل كانديس ارديل أن الموقف الآن يتسم بكثير من الصعوبات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقالت ارديل ، خلال اتصال لقناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الأحد ، إنه يتم العمل على خفض التصعيد وبذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة، لافتا إلى أن قوات اليونيفيل تحث كافة الأطراف على الحفاظ على السلام والاستقرار على الأرض.

وأكدت على أنه يتم العمل على مدار الساعة منذ السابع من أكتوبر من أجل تهدئة الأوضاع ، لافتة إلى أن قوات اليونيفيل تراقب الموقف عن كثب وتطالب بوقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.







يونيفيل

لبنان

الحدود اللبنانية

الاحتلال




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