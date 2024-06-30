وزير الصحة الإيفوارى: حريصون على تعزيز ترسانة المكافحة ضد الملاريا

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أكد وزير الصحة الإيفواري بيير ديمبا، حرص بلاده على تعزيز ترسانة المكافحة ضد مرض الملاريا.

وتسعى كوت ديفوار إلى التعجيل بالقضاء على الملاريا، والتي تعد السبب الرئيسي للوفاة في البلاد.. حيث تسلمت السلطات الصحية في البلاد الخميس الماضي 131 ألفا و100 جرعة من اللقاح المضاد للملاريا.



وذكرت إذاعة فرنسا الدولية - في نشرتها الإفريقية - أن كوت ديفوار تعد واحدة من الدول الإفريقية الخمس الأولى التي تحصل على هذه اللقاحات المضادة للملاريا، مشيرة إلى أن الأطفال - أقل من خمس سنوات - أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ويقدر معدل الوفيات بـ 280 لكل 1000 طفل في كوت ديفوار.



وأشارت إلى أن كوت ديفوار تركز على الوقاية ضد الملاريا من خلال دمج اللقاحات المضادة في برنامجها الموسع للتطعيم الروتيني، والذي يبدأ في 15 يوليو القادم.



وتسعى وزارة الصحة الإيفوارية إلى تطعيم 250 ألف طفل أقل من 23 شهرًا في 38 منطقة صحية منتشرة في 16 منطقة، ثم الوصول تدريجياً إلى المناطق الصحية الأخرى الـ75 بحلول نهاية عام 2024.