اليوم السابع
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هيئة الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس اليوم وتكشف أعلى درجة حرارة متوقعة

الأحد، 30 يونيو 2024 12:19 م
هيئة الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس اليوم وتكشف أعلى درجة حرارة متوقعة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى الأجواء واستمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من( 3:2) درجة على أغلب الأنحاء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية  :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى  35 درجة
السواحل الشمالية 31  درجة 
جنوب سيناء 39  درجة
شمال الصعيد 38  درجة 
جنوب الصعيد  42 درجة

ومتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية  وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.







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