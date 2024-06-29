محافظة القاهرة: سكان مدينة الأمل لن يدفعوا فارق سعر للوحدات الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة، أنه جارى تطوير جزء من مدينة الأمل -عزبة الهجانة سابقا- بمدينة نصر، على مساحة 10 فدان، ضمن خطط تطوير المناطق العشوائية، ويجرى الأن أعمال الإزالة للعقارات بعد تعويض الأهالى وفقا للبدائل المتاحة وهى التعويض المالى أو العودة مرة أخرى بعد 15 شهرا لنفس المنطقة بعد تطويرها واستلام وحدة سكنية بالمشروع الجديد "مدينة الأمل الجديدة"

وأضافت المحافظة أن السكان الذين اختارو البقاء بمشروع مدينة الأمل الجديدة، تسلموا عقود للوحدات البديلة المقرر استلامها بالمشروع كما تسلموا 30 ألف جنيه بدل إيجار مدة تنفيذ المشروع، وسيتم تسلمهم وحدات بنفس مساحة شققهم التي تم إزالتها، بدون دفع فارق سعر الوحدة السكنية.

وأوضحت محافظة القاهرة أن السكان الراغبين في العودة للمنطقة مرة أخرى لن يدفعوا أي فروق في أسعار الوحدات الجديدة وذلك تسهيلا عليهم، كما سيتم إنشاء الوحدات الجديدة وبها كل الخدمات والمرافق، على شوارع أقل عرض لها 25 متر.