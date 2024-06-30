صحة سوهاج: تقديم الخدمات الطبية بالمنازل مجانا لكبار السن بمناسبة 30 يونيو

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أن وحدات الرعاية الأساسية بجميع مراكز المحافظة تقدم اليوم الأحد الموافق 30 يونيو، الخدمات الصحية الطارئة للمواطنين بالمنازل لكبار السن وذوي الهمم مجانا، صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت إشراف الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور أحمد عبد الغني مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، حيث تقوم وحدات الرعاية الأساسية بجميع مراكز المحافظة بتقديم الخدمات الصحية الطارئة للمواطنين بالمنازل لكبار السن وذوي الهمم مجانا.
أوضح وكيل صحة سوهاج، أنه تم تخصيص فرق طبية بجميع مراكز المحافظة للتوجه للحالات الطارئة بالمنازل مجاناً على مدار الساعة، وتم تخصيص رقم لكل مركز من مراكز المحافظة يمكن للمواطن الإتصال به للحصول علي الخدمة والأرقام هي: -
مركز سوهاج
01556632555
مركز المراغة
01004259011
مركز أخميم
01065318761
مركز دار السلام
01009974776
مركز طما
01096698373
مركز ساقلتة
01119675259
مركز طهطا
01156559387
مركز البلينا
01111697667
مركز المنشاه
01282276281
مركز جرجا
01121921303
مركز جهينة
01146200682