بدء المسح الميدانى لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا فى قرى أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مديرية الصحة والسكان بالمحافظة ستبدأ المسح الميداني الثاني لنسبة 10% من سكان كافة القرى على مستوى المحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بمرض البلهارسيا وتقديم العلاج مجانًا خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 30/9/2024، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2025 وفي إطار سعي الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأصدر محافظ أسيوط، توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالديوان العام والوحدات المحلية بتقديم كافة أوجة الدعم اللازمة وتوزيع المهام كل فيما يخصه والتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر والوقاية من مضاعفة الإصابة بمرض البلهارسيا من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها إدارة الإعلام بالمحافظة والإعلان عن موعد إنطلاق المسح الميداني ومتابعة نتائجه بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق المسح مع تحفيز المجتمع المحلي وتفعيل دور الرائدات الريفيات، ودور التثقيف الصحي والإعلام المجتمعي للتوعية وتعريف المواطنين بمرض البلهارسيا وطرق انتشار العدوي وطرق الوقاية منها والتعاون لإنجاح جهود المسح للقضاء على الأمراض المتوطنة.



من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، إنه تم وضع خطة تنفيذية لعمل المسح الميداني الثاني لنسبة 10% من سكان القرى لاكتشاف حالات الإصابة بمرض البلهارسيا، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة مرام عبدالمالك خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2024 وسيتم المسح بواسطة فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى على مستوى المحافظة، وسيكون الفحص والعلاج مجانًا وسيكون العلاج فور اكتشاف الإصابة، كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لنشر الوعي والتعريف بخطورة المرض وأهمية الاكتشاف المبكر والوقاية من مضاعفات الإصابة بالبلهارسيا لإنجاح المسح الميداني الثاني والقضاء على المرض.



