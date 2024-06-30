شمال سيناء تسعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء استعدادات دخول مرافقها الصحية منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه رافق الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وفدًا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، ولجنة من هيئة التأمين الصحي الشامل في زيارتهم اليوم لمستشفى اصابات وطوارئ بغداد في وسط محافظة شمال سيناء.

وأكد الدكتور بدر، أن هذه الزيارة تأتي تمهيدًا لانضمام محافظة شمال سيناء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ولاستكمال تطوير وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات في المحافظة.

وأعلن الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن خطط لتطوير وحدات الرعاية الأساسية في جميع أنحاء المحافظة، استعدادًا لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تحسين عدد من المستشفيات في المنطقة، ورفع مستوى جودة المنشآت الصحية، وإنشاء مستشفى الشيخ زويد الجديد، وتوسيع مستشفى بئر العبد التخصصي، واستكمال تطوير مستشفى العريش العام ومستشفيات الطوارئ برمانة.

وكان الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء استقبل أمس الوفد الذى استهل زيارته لشمال سيناء بتفقد مستشفى اصابات وطوارئ رمانة ببئر العبد وزيارة مستشفى بئر العبد النموذجي.

واستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الوفد وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد على أرض محافظة شمال سيناء، مؤكدًا علي أن القطاع الصحي في المحافظة يشهد طفرة تنموية كبيرة، حيث جري افتتاح تطوير وانشاء جديد لعدد من المشروعات في ذلك القطاع الهام والحيوي في مختلف مدن المحافظة، موجهًا الشكر الي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار علي الدعم المتواصل لشمال سيناء.

وأشار المحافظ إلى أن المؤسسات الطبية والصحية ومرفق الإسعاف بشمال سيناء نجحوا في أكبر اختبار خلال الفترة الماضية، وهو استقبال وعلاج الاشقاء الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة واجراء العمليات الجراحية المتنوعة، بجانب تخزين الأدوية التي تصل للمحافظة لصالح قطاع غزة في المخزن الاستراتيجي للأدوية في مدينة العريش.



