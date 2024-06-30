سلامة الغذاء: 1776 إذن تصدير لحاصلات زراعية والبطاطس والموالح فى المقدمة

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 23 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 22 - 28 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:





أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 70 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وأصدرت الإدارة 1776 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 539 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4250 رسالة بنحو 230 ألف لعدد 1640 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 20 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 50 ألف طن.



ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 30 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 13 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 56 صنف بنحو 66 ألف طن.

ومثلت اسبانيا والسودان وهولندا وتركيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية من إجمالي 166 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 770 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 600 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 470 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1625 رسالة بنحو 367500 طن لعدد 670 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أمريكا، انجلترا وأوروجواي.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 525 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 315 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 49 منتج ،كما فحصت الإدارة 432 منتج جديد.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 75 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 50 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 197 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، أسوان والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 23 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الدقهلية، الاسماعيلية، المنوفية، بني سويف، البحر الأحمر وكفر الشيخ، وتم استيفاء 4 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، بني سويف، الدقهلية وكفر الشيخ.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 54 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، الفيوم وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية والاسكندرية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 410 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 43 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 12 حملة تفتيشية موسعة على 175 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 طن

و200 كجم صفائح جبنة بها صدأ وانتفاخات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 150 كجم سوداني مقشور منتهي الصلاحية، 200 كجم زيت زيتون يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، 100 كجم كبدة بها تغير في الخواص وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 13 قرار نيابة.



كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 195 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن (لحوم، دواجن، أسماك، منتجات عطارة) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 46 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (ميت أبو غالب، رأس البر، دمياط، كفر سعد، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.