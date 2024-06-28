اليوم السابع
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تعاون بين سلامة الغذاء وغرفة الأغذية لتدريب 50 مصنعا بالشرقية

الجمعة، 28 يونيو 2024 01:00 ص
تعاون بين سلامة الغذاء وغرفة الأغذية لتدريب 50 مصنعا بالشرقية سلامة الغذاء
كتب إسلام سعيد

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أعلنت غرفة الصناعات الغذائية عن توفير تدريب لعدد 50 شركة ومصنع "متوسط وصغير" في محافظة الشرقية وذلك على متطلبات واشتراطات هيئة سلامة الغذاء.

 

وقالت الغرفة في رسالة موجهة للشركات عبر البريد الإلكتروني ، إنه في إطار التعاون والتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والجهات المعنية لخدمة الأعضاء، تعلن الغرفة عن بدء تنفيذ مبادرة تدريب (خمسين شركة/2 فرد) على متطلبات سلامة الغذاء وفقاً لقرار 11لسنة 2020  بمحافظة الشرقية.

 

وأشارت غرفة صناعة الغذاء إلي أن التدريب يجرى بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية TAIB الممول من وزارة الزراعة الأمريكية.

 

ويشمل التدريب تنفيذ 5 برامج تدريبية لمدة ثلاثة أيام عن " تطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية " على أن تكون الفئة المستهدفة لحضور البرنامج التدريبي مسئولي سلامة الغذاء والجودة والإنتاج.

 

تتمثل معايير اختيار المنشآت، فى أن يكون لدى المنشأة عضوية بغرفة صناعة الغذاء وأن تكون المنشأة مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ولم يتم إدراجها بعد بالقائمة البيضاء وتقع المنشأة فى نطاق الشركات الصغيرة أو المتوسطة (وفقا لتصنيف البنك المركزي المصري) وأن يكون نشاط المنشأه تابع للقطاعات المحددة والموقع الجغرافي تابع لمحافظة الشرقية.







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صناعة الغذاء

الصناعات الغذائية




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