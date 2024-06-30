سقوط ضحايا ومصابين إثر عواصف شديدة وأمطار غزيرة تعرضت لها عدة دول

أ ش أ

تعرضت كل من فرنسا وسويسرا وإيطاليا وكوريا الجنوبية لعواصف شديدة وأمطار غزيرة؛ أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



ففي فرنسا، أوضحت السلطات المحلية - وفقًا لصحيفة (الجارديان) اليوم /الأحد/ - أن 3 أشخاص بالسبعينيات والثمانينيات من العمر لقوا حتفهم بمنطقة أوب شمال شرق فرنسا، أمس السبت، عندما سحقت شجرة السيارة التي كانوا يستقلونها أثناء الرياح العاتية، وهناك راكب رابع في العناية المركزة.



وفي سويسرا، أعلنت الشرطة السويسرية مصرع شخصين وفقدان ثالث بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيارات أرضية بجنوب شرق البلاد، مضيفة أن القتيلتين هما امرأتان كانتا تقضيان عطلة في منطقة جبال الألب.



وأوضحت أن سوء الأحوال الجوية يجعل أعمال الإنقاذ صعبة للغاية، حيث يتعذر الوصول إلى العديد من الوديان وانقطعت عنها شبكة الكهرباء.



وفي كانتون فاليه بغرب البلاد، قالت أجهزة الأمن المدنية إنه تم إجلاء عدة مئات من الأشخاص وإغلاق الطرق بعد فيضان نهر الرون وروافده في مواقع مختلفة، كما ضربت أمطار غزيرة جنوب شرق سويسرا نهاية الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص وتسبب في أضرار جسيمة.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم أنه تم انتشال ثلاثة جثامين بعد حدوث انهيار أرضي في مدينة /تيسينو/ السويسرية الناطقة باللغة الإيطالية والواقعة على الجانب الجنوبي من جبال الألب، وأفادت الشرطة المحلية بأن الوديان الجانبية الواقعة جنوب نهر الرون شهدت بصفة خاصة هطول أمطار غزيرة، لافتة إلى أنه تم العثور على جثمان شخص كان قد أبلغ شريكه عن فقدانه، حيث تعتقد الشرطة أنه لقي مصرعه إثر الفيضانات.



كما تسبب هطول الأمطار الغزير جنوب سويسرا وغربها طوال نهاية الأسبوع في إخلاء موقع تخييم، وانهيار جسور، كما أنه لا يزال هناك شخص مفقود في واد لافيزارا السويسري.



وفي إيطاليا، شارك مستخدمو الإنترنت بوادي أوستا بشمال البلاد صورًا للفيضانات المذهلة والأنهار المتدفقة وهي تتدفق على المنحدرات الجبلية.

وفي كوريا الجنوبية، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية أن هناك رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة خلفت أضرارًا بجميع أنحاء البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى غمر المنازل والطرق وتعليق الرحلات الجوية.



وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم /الأحد/ - أنه تم إصدار تحذير من الرياح القوية في معظم المناطق بجميع أنحاء البلاد في الساعة 10 من صباح اليوم.



وشهدت البلاد هطولًا للأمطار تصل إلى 30 ملم/ساعة بجزيرة (جيجو) ومنطقتي (جولا - جيونجسانج)، حيث أثر سوء الطقس على الرحلات الجوية وحركة السفن ووصولها إلى الوجهات السياحية الرئيسية.



ففي مطار جزيرة (جيجو)، تم إلغاء 18 رحلة جوية محلية وتعليق 13 رحلة جوية محلية ودولية في الساعة 10 صباحا، وفي إقليم جنوب (جولا)، تم تعليق عمليات 41 سفينة على 32 طريقا في اليوم السابق، وتم إلغاء وتأخير الرحلات الجوية على 3 مسارات في مطار (يوسو).



كما تم تقييد الوصول لممرات المشاة في 5 حدائق وطنية مثل: جبل مودونج وجبل وولتشول..وفي مدينة (إنتشيون)، تم تقييد عمليات 14 سفينة ركاب على 12 مسارًا من أصل 14 مسارًا يربط (إنتشيون) بجزر، ومع استمرار الرياح القوية بجميع أنحاء البلاد، وقعت العديد من حالات انقطاع التيار الكهربائي.