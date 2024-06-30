سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو

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هنأ السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مشيدا في الوقت ذاته بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من التنمية الشاملة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.



وأعرب سفير الصومال بهذه المناسبة عن تمنياته لمصر وشعبها الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الصومالية الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية.



وأبرز أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود و الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين والدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.