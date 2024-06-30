زراعة بورسعيد: زرعنا 90 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية عزام، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، أنه تم توزيع 90 ألف شجرة على الأحياء ومدينة بورفؤاد، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك لزراعتهم في المناطق العمرانية خاصة الجديدة.

وأوضح مدير عام زراعة بورسعيد، أن المحافظة تسعى لتكون خضراء في العديد من المناطق والأماكن الموجودة بها، وذلك نظراً لكثرة الحدائق والمساحات الخضراء بها في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأشار إلى أنه منذ البدء في تطوير الشوارع والميادين بالمحافظة خلال العشر سنوات الماضية، يتم الاهتمام بوضع الزراعات من الأشجار والزهور لزيادة المساحات الخضراء.

جاء ذلك في ظل الظروف المناخية التي تعرضت لها مصر منذ سنوات في الآونة الأخيرة، وفي ظل حركة شعبية كبيرة في تعداد السكان، فتقوم مجموعة من الوزارات المصرية بتنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» لزراعة هذا العدد من الخطوط بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وذلك في إطار خطة محكمة على مستوى الجمهورية.

وتستهدف مبادرة «100 مليون شجرة» نحو 9900 موقع بالمحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المُعالج. وتتولى وزارة التنمية المحلية، زراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022-2029، وتغطي وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة.