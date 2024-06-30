حيل ذكية للحفاظ على برودة جسمك فى الصيف.. منها تناول الطعام الحار

كتبت فاطمة خليل

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، من المهم الحفاظ على برودة جسمك، وذلك لأنه إذا ارتفعت درجة حرارة جسمك، فقد يؤدي ذلك إلى الكثير من المشكلات الصحية مثل ضربة الشمس والإرهاق الحراري وغير ذلك، فى هذا التقرير نقدم بعض الحيل غير العادية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على برودة الجسم خلال فصل الصيف، بحسب موقع "تايمز ناو".

تناول شيئًا حارًا

إن مادة الكابسيسين الكيميائية الناريّة الموجودة في الطعام الحار ترتبط بمستقبلات الحرارة في جميع أنحاء الجسم مما يرفع درجة حرارتك الداخلية، وهذا يزيد من الدورة الدموية والتعرق: عندما يتبخر العرق من جسمك فإنه يزيل الحرارة، ويبردك.

شرب النعناع

هناك طريقة أخرى للحفاظ على برودة الجسم وهي تناول أو شرب النعناع، مثل النعناع أو الشاي بالنعناع.

ووفقا لتقرير في موقع Mirror، "يرتبط المنثول فى النعناع ببروتين في جسمك حساس للبرد، لذا، فهو يخدع عقلك ويعطيك وهم الإحساس بالبرد.

زرع النباتات

النباتات لا تحجب أشعة الشمس فحسب، بل هي في الواقع مكيفات هواء طبيعية، فالنبات يأخذ الرطوبة من التربة ثم يطردها من خلال أوراقها.

الملابس الفضفاضة والألوان الفاتحة

اختار الملابس الفضفاضة وخفيفة الوزن وخفيفة الألوان. الألوان الداكنة تمتص المزيد من الحرارة والملابس الضيقة تمنع تدفق الهواء إلى جسمك. اختار الأقمشة الطبيعية مثل القطن لأنها تسمح لبشرتك بالتنفس.

ضع كريم واقى من الشمس

يمكن أن تؤثر حروق الشمس على قدرة الجسم على تبريد نفسه وتؤدي إلى فقدان السوائل. ضعي واقيًا من الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

شرب الكثير من الماء

أثناء موجة الحر، يفقد جسمك السوائل بشكل أسرع من خلال العرق. لذلك، من الضروري شرب الكثير من الماء طوال اليوم، أيضًا، تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.

إبقاء الستائر مغلقة

إن إبقاء الستائر مغلقة يمكن أن يقلل من اكتساب الحرارة الداخلية بنسبة تصل إلى 45%. وهذا مهم بشكل خاص للنوافذ التي تواجه الشمس مباشرة.

لا تخرج الا للضرورة

حاول جدولة الأنشطة الخارجية خلال الأوقات الباردة من اليوم، إما في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، تجنب الأنشطة المجهدة خلال ساعات الذروة الحرارية لمنع الإرهاق الحراري.

الاستحمام

يمكن أن يساعد التبريد المنتظم بدش أو حوض استحمام بارد في خفض درجة حرارة الجسم. ومع ذلك، تجنب الاستحمام بالماء البارد جدًا، لأن ذلك قد يتسبب في توليد المزيد من الحرارة للجسم.

المراوح وتكييف الهواء

إذا كان ذلك ممكنًا، فابق في الغرف والمباني المكيفة خلال الأجزاء الأكثر حرارة من اليوم. إذا لم يكن مكيف الهواء متاحًا، استخدم المراوح التي يمكن أن تساعد في تبريد المساحات الداخلية.