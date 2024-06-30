اليوم السابع
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الأحد، 30 يونيو 2024 03:30 م
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تحرير 65 محضرا لمخابز بالبحيرة لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق

الأحد، 30 يونيو 2024 01:37 م
تحرير 65 محضرا لمخابز بالبحيرة لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق حملات تموينية- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 65 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

 

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.







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