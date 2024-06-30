تأجيل محاكمة عاطل تعدى على طفل بعد تهديده بكلب مفترس بالجيزة لـ25 سبتمبر

كتب سليم على

قررت محكمة جنايات الجيزة، مساء أمس تأجيل محاكمة عاطل، متهم بخطف طفل أقل من سن 18 سنة وتعدى عليه فى الجيزة، لجلسة 25 سبتمبر، لحضور المحامي المنتدب

صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم "أ . ع" ، 23 سنة، عاطل ، قام بخطف الطفل " أ . ع" 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام بإستدراجه إلى محل سكنه ومن ثم أحتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس "كلب"، كما تعدى عليه بالقوة.

وقال المجنى عليه خلال التحقيقات، إن المتهم استدرجه إلى المنزل محل سكنه واحتجزه عن أعين ذوية مقيدا إياه شالا لحركته ومهددا له بحيوان مفترس "كلب" قاصدا التعدى عليه، وسجل مقطع فيديو للواقعة مهددا له بإفشائه في حالة إخبار ذويه الواقعة.