انطلاق حملة "من بدرى.. أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بدمياط

دمياط معتز الشربيني

انطلقت اليوم الأحد فاعليات حملة "من بدري.. أمان"، بمحافظة دمياط وهي الحملة المجانية التي أطلقتها وزارة الصحة برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساء.

خلال الحملة سيتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، مثل " دعم صحة المرأة ، والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "عنق الرحم، القولون، الرئة، البروستاتا"

الحملة تستهدف السيدات والرجال من سن 18 عام ، حيث يتم قياس ضغط الدم، السكر، الوزن، الطول، وفحص الثدي للمرأة، وكذلك الكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم وفحص الرئة، القولون، البروستاتا من خلال فرق طبية بكفاءة عالية .

سيتم تقديم كافة الخدمات مجانًا، بالإضافة إلى تواجد فرق معامل للتحاليل الطبية لسحب عينات الكشف المبكر عن الإصابة بأورام البروستاتا والقولون مجانًا.

الحملة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.