صحة القليوبية: تفعيل الزيارات المنزلية للكشف على كبار السن وذوى الهمم

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بقيادة الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تشكيل فريق للطوارئ متنقل لكبار السن بكل إدارة صحية، تحت إشراف إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المحافظة من كبار السن (فوق 65 عام)، وكذلك ذوي الهمم، عن طريق تفعيل الزيارات المنزلية لتلك الفئات ابتداءا من اليوم 30 \ 6 \ 2024.

وأشارت مديرية الصحة السكان بالقليوبية، أنه لطلب الخدمة الصحية من قبل المواطنين يرجي الإتصال علي الرقم الخاص برئيس الفريق الطبي بكل إدارة صحية، حيث تم إعداد 11 فريقا طبيا للطوارئ بالإدارات الصحية المختلفة، ونشره عبر الصفحات الرسمية لكل إدارة لسرعة التواصل مع المواطنين وتلقي البلاغات.