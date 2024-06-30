انتخابات بريطانيا 2024.. سوناك يتمسك بالفوز.. وستارمر يتعهد بالإصلاح

كتبت ـ رباب فتحى

قبل 3 أيام من انطلاق الانتخابات العامة فى المملكة المتحدة، قال رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك إنه لا يزال يعتقد أنه سيفوز رغم توقعات الاستطلاعات بانتهاء حكم المحافظين بعد 14 عاما فى داونينج ستريت، ووصول زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر إلى سدة الحكم.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيظل رئيسا للوزراء، قال رئيس الوزراء: "نعم. أنا أكافح بشدة وأعتقد أن الناس يدركون الخطر الحقيقي لما تعنيه حكومة حزب العمال."

وكان تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي 20 نقطة مئوية طوال الحملة الانتخابية.

أظهر استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته مؤسسة أوبينيوم لصحيفة الأوبزرفر أن حزب العمال يحتفظ بهذا التقدم على المحافظين - وهو نفس ما كان عليه قبل أسبوع وهو ما يكفي لتحقيق أغلبية كبيرة في مجلس العموم إذا تكرر يوم الانتخابات الخميس المقبل.

وحصل حزب العمال على 40% (دون تغيير مقارنة بالأسبوع الماضي)، في حين حصل المحافظون على 20% (دون تغيير أيضًا). وارتفعت شعبية الإصلاح في المملكة المتحدة نقطة واحدة إلى 17%، وارتفعت شعبية الديمقراطيين الليبراليين نقطة واحدة إلى 13%، وانخفض حزب الخضر ثلاث نقاط إلى 6%.

ومن جانبه، تعهد كير ستارمر "بإعادة إشعال نار" التفاؤل والأمل بين الشعب البريطاني - وإحياء ثقته في السياسيين كموظفين حكوميين - إذا خرجوا بأعداد كافية وصوتوا لصالح حكومة حزب العمال في الانتخابات العامة.

وفي مقال حصري لصحيفة الأوبزرفر قبل أيام فقط من يوم الاقتراع، قال زعيم حزب العمال، إنه بعد 14 عامًا من "خدمة المحافظين لأنفسهم"، ستكون استعادة "روابط الاحترام بين الناس والسياسة" شرطًا مسبقًا لنجاح حكومة حزب العمال. .

وكتب قائلا "أنا أؤمن بالأمل، وأعتقد أنه يمكننا إلهامه مرة أخرى. إن إظهار أن الخدمة امتياز هو شرط مسبق لذلك."

ويصر ستارمر على أنه إذا اختاره الناس رئيسا للوزراء، فإن حزب العمال سيشرع في "مهمة وطنية" لخلق الثروة في كل مجتمع وإصلاح الخدمات العامة "من خلال ضخ نقدي فوري" إلى جانب "إصلاحات عاجلة".