المواعيد الجديدة لغلق المحلات.. إنفوجراف

أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوي الجمهورية.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

العمل بالمواعيد سيكون من أول يوليو حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر

مواعيد فتح المحال التجارية:



من 7 صباحًا حتى 10 مساءً



زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد ليكون 11 مساءً

مواعيد فتح المولات التجارية:



من 10 صباحًا حتى 12 مساءً



زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد ليكون 1 صباحًا

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات:



من 6 صباحًا حتى 12 مساءً



استمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة



زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة والإجازات والأعياد ليكون 1 صباحًا

مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية:



من 8 صباحًا حتى 7 مساءً



يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة

استثناء الآتي:



محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران



مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل:



بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات