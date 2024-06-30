المنظمة المصرية الألمانية تحتفى بذكرى 30 يونيو وتؤكد: أنقذت مصر من الإخوان

كتب محمود راغب

احتفلت المنظمة المصرية الألمانية بذكرى ثورة الـ30 من يونيو المجيدة، وبمرور 10 سنوات علي تأسيس المنظمة.

جاء ذلك بحضور أعضاء من الهيئة الدبلوماسية المصرية من برلين المستشاره إنجي بدير، وفرانكفورت المستشار صمويل شفيق وممثلين الكنيسة المصرية و مشيخة الأزهر و لفيف من الرموز المصرية في ألمانيا.

وأكد ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أن ثورة الـ30 من يونيو هى أعظم ثورة في تاريخ مصر المعاصر، وأنقذت مصر من أيدي جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم من اهل الشر.

وأضاف: ولأن مصرين الخارج جزء لا يتجزاء من مصرين الداخل نستعيد معاً اليوم أعضاء المنظمة المصرية الألمانيه والجالية المصرية في ألمانيا كيف واجهنا جماعه الإخوان الإرهابية هنا داخل ألمانيا وذلك من خلال المشاركة في ثوره 30 يونيو في المدن الألمانية فى برلين وفرانكفورت وشتوجارت

وتقدمت المنظمة بالشكر لجيش وشرطه مصر التي حمت الشعب المصري من الجماعة الإرهابية، حيث قامت بتكريم شهداء مصرالأبراروإصدار شهادات تكريم وتقديرلكلا من الشهيد احمد المنسي، والشهيد محمد مبروك، والشهيد هشام بركات.

وأضاف: كما احتفلت المنظمة بمرور 10 سنوات علي تأسيس المنظمة المصرية الألمانية التي ولدت من رحم ثوره 30 يونيو، وتم عرض انجازات المنظمة المصرية الألمانية على مدار العشر سنوات الماضية منذ اليوم الاول من تأسيس المنظمة أخذت على عاتقها مجابهة أنصار الجماعة الإرهابية من خلال مظاهراتنا المضاده لهم وتصحيح الصوره المغلوطة والأكاذيب والتصدي لحرب الإشاعات .