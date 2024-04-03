المنظمة المصرية الألمانية تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلف اليمين لولاية رئاسية جديدة

كتب محمود راغب

تتقدم المنظمة المصرية الألمانية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء ولاية رئاسية جديدة، بعد أن جدد الشعب المصرى ثقته فى قيادته فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشاد ماجد سعد رئيس المنظمة، فى بيان له، بكل انجازات الرئيس فى الفترات الرئاسية السابقة من مشاريع تنموية عملاقة نجنى ثمارها اليوم، مضيفا أنها تضع مصر فى مكانة حضارية تليق بتاريخها العريق وشعبها الأصيل.

وأشادت المنظمة بمراسم حلف اليمين من قلب العاصمة الإدارية التى تعتبر من أهم المعالم التى تنطلق منها الجمهورية الجديدة وتدعو إلى الفخر أمام العالم أجمع.

واختتم البيان: تتمنى المنظمة التوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي، في المرحلة القادمة و العبور بمصر فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الصعبة التى يمر بها العالم، واثقين فى القيادة التى عبرت بمصر فى أصعب اللحظات التاريخية منذ ثورة الثلاثين من يونيو حتى اليوم.