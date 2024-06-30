اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية: نحذر من توقف ما تبقى من مستشفيات فى غزة خلال 48 ساعة

الأحد، 30 يونيو 2024 12:37 م
الصحة الفلسطينية: نحذر من توقف ما تبقى من مستشفيات فى غزة خلال 48 ساعة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين بغزة خلال 48 ساعة نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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